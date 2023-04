Na koronacji Karola pojawią się gwiazdy. Czy będzie Madonna?

- Nie panikowałbym, lista ciągle nie jest zamknięta. Diana Ross i Alicia Keys, podobnie jak Bocelli, brali udział w Platynowym Jubileuszu Elżbiety II w ub.r. i prawdopodobnie zgodzą się przyjechać znowu. [...] Byłoby szaleństwem, gdyby nie zapytać Madonny, która tego lata ma ogromną trasę z okazji 40-lecia i jestem pewien, że nie miałaby nic przeciwko temu, żeby wystąpić dla króla. A więc jest mnóstwo opcji - powiedział optymistycznie w rozmowie z Fox News Christopher Andersen, autor biografii "The King: The Life of Charles III".