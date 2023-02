Na bogato! 54-letnia Anna Popek pokazała się w efektownej śnieżnobiałej kreacji. Zerknijcie na jej nogi

Prezentacja ramówki to często nie tylko zwykła konferencja prasowa, ale też spotkanie towarzyskie. To też prawdziwa rewia mody. Zwłaszcza jeśli chodzi o panie, które się na niej pojawiają. Tym razem również gwiazdy TVP prześcigały się w co bardziej wymyślnych eleganckich kreacjach. Wszystko po to, by zdobyć uwagę fotoreporterów.