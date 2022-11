Anna Popek w czerwonej mini. Prezentuje nogi na kanapie w "Wstaje dzień"

Anna Popek to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. W 1999 r. rozpoczęła współpracę z Telewizją Polską, którą kontynuuje do dziś. Na początku kariery współprowadziła poranne show "Kawa czy herbata". Od 2016 r. jej kariera wyraźnie nabrała rozpędu, a widzowie mogli oglądać ją w kolejnych śniadaniowych formatach: "Dzień dobry, Polsko!" i "Pytanie na śniadanie". Do jej kolekcji porannych programów dołączył kolejny, tym razem w TVP Info.