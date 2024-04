Na antenie Wioleta Wramba jest skromna do bólu. A po pracy? Skórzana mini i wysokie kozaki

Wioleta Wramba to jedna z nowych twarzy TVP, które dołączyły do publicznej stacji na fali ostatnich zmian zapoczątkowanych w grudniu ubiegłego roku. Dziennikarka związana wcześniej przez 12 lat z informacyjnymi kanałami Grupy Polsatu jest jedną z wielu osób, które zdecydowały się na transfer na Woronicza. Dołączyła do zespołu TVP Info w styczniu, należąc do grona pierwszych prezenterów, którzy pojawili się na antenie informacyjnego kanału po wznowieniu jego emisji.