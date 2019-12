my way

"My Way": Znamy wyniki oglądalności. Tylko jeden odcinek przekroczył magiczny milion

Ujawniono wyniki oglądalności programu TVN "My Way", w którym Edyta Górniak przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy. Średnia oglądalność nie wyniosła nawet 900 tys. widzów. Tylko jeden odcinek obejrzało więcej niż milion osób.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"My way" (Materiały prasowe)

Program "My Way" był nadawany przez TVN w okresie od 30 października do 18 grudnia. Łącznie pokazano 8 odcinków. Według danych zebranych przez Nielsen Audience Measurement dla portalu wirtualnemedia.pl średnia oglądalność show z Edytą Górniak wyniosła 882 tys. widzów. To 650 tys. osób mniej niż nadawane w tym samym czasie rok temu "Ameryka Express".

ZOBACZ TEŻ: Edyta Górniak ucisza instruktora jazdy: "Nie znasz moich piosenek?"

Tylko jeden odcinek "My Way" przyciągnął przed telewizory więcej niż milion osób. Był to epizod z 27 listopada. Pozostałe miały widownię w granicach 850-950 tys. osób.

W tym czasie (środy, 21:30-22:00) TVN przegrywał z kanałami Telewizji Polskiej. TVP 1 przyciągała więcej widzów wydarzeniami sportowymi, m.in. meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów, a TVP 2 serialami "Na dobre i na złe" i "Na sygnale".