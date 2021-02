Odeszła od męża alkoholika. Dziś dzieci są jej za to wdzięczne

- Tylko ja zły wybór dokonałam. Miałam tyle fajniejszych chłopaków… A każdy mówił "Halina, wybrałaś z tych wszystkich najgorszego". Sama nie wiem, jak to się stało. Na początku nawet nie pił, ale później zaczął popijać, nie pracował, nie szanował mnie wcale. Jak dochodziło już do bicia, to powiedziałam, że to dalej nie ma sensu. I odeszłam - wyznała w jednym z poprzednich odcinków.