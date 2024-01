"Morderczynie" dostaną drugi sezon? Reżyser polskiego hitu zabrał głos

Rus dodał jednak później, że jest "pozytywnie nastawiony co do przyszłości" serialu. - To jest oczywiście moja opinia, jeszcze dużo innych czynników wpływa na to, czy powstanie drugi sezon - mówił twórca "Morderczyń". Rus zdradził w wywiadzie, że jest już "konkretny pomysł" na ciąg dalszy historii. A scenarzysta Wiktor Piątkowski zostawił w finale furtkę, bo nie był w stanie opowiedzieć wszystkiego, co by chciał, w sześciu ok. 40-minutowych odcinkach.