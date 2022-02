Morawiecki ostro o pomocy Niemców dla Ukrainy. Paskowy zaliczył potężną wpadkę

Pod koniec wypowiedzi powiedział bez ogródek, że "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". - W Niemczech też powinni się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5000 hełmów? To chyba jakiś żart – mówił Morawiecki, nawiązując do wsparcia, jakie Berlin miał okazać Kijowowi. Dopiero kilka godzin później niemieckie ministerstwo obrony zatwierdziło dostarczenie broni na Ukrainę.