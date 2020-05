Monika Zamachowska: "kultura w tym kraju zdycha, a wy będziecie pląsać w tv..."

O produkcji "Ameryka da się lubić" inspirowanej ogromnym sukcesem, jaki przed laty osiągnął show "Europa da się lubić", Telewizja Polska poinformowała w marcu tego roku. Na początku czerwca mają ruszyć zdjęcia do programu, którego twarzą nie została Monika Zamachowska, lecz Ida Nowakowska. W ostatnim czasie panie często wymieniały pod swoim adresem nieuprzejmości . Monika Zamachowska postanowiła po raz ostatni (jak twierdzi) odnieść się do medialnych doniesień w kwestii nowego show. Tym razem pozwoliła sobie na wyjątkowo mocne słowa.

Monika Zamachowska o powrocie "Europa da się lubić": "No comments!"

"TVP może sobie robić, co im przyjdzie do głowy, kto bogatemu zabroni? Nie rozumiem tylko, dlaczego reżyser Leszek Kumański, który wpadł na genialny pomysł odgrzania kotleta, osoba znana z kreatywności i chęci zmiany, również w zakresie własnego światopoglądu, nie wpadnie na nowy pomysł misyjnego show, który spełniłby jego ambicje i oczekiwania finansowe? Podobno dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi..." - czytamy we wpisie Zamachowskiej. Jak zapewnia ostatnim w tym temacie.