Monika z "Love Island" w wakacyjnym klimacie. Ależ ona promienieje

I choć metamorfozą, jaką przeszła, pochwaliła się już jakiś czas temu, wciąż trudno się do niej przyzwyczaić. Była urocza blondynka, jest piękna brunetka. Jak to mówią - ładnemu we wszystkim ładnie, a Monika Kozakiewicz jest na to najlepszym dowodem. Okazuje się jednak, że da się jeszcze lepiej! Gwiazdka "Love Island" wrzuciła do sieci zdjęcia z Aten. Ależ ona promiennie wygląda!