Monika z "Love Island" przeszła metamorfozę. Co za zmiana

Choć do tej pory kojarzyła nam się z delikatną blondynką, to już przeszłość! Monika Kozakiewicz z "Love Island" postanowiła zaskoczyć swoich fanów sporą metamorfozą. Zmiana na plus czy niekoniecznie?

Share

Monika Kozakiewicz z "Love Island" zmieniła fryzurę. Zmiana jest ogromna. Źródło: Instagram