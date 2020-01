Monika z "Love Island" pokazała mamę. Dodała kilka szczerych słów

Monika z "Love Island" szybko zyskała spore grono fanów. Okazało się, że to, co najważniejsze, przyszło do niej dopiero niedawno, a w życiu wcale nie chodzi o sławę i fanów.

Monika z "Love Island" pokazała fanom zdjęcie z mamą. (East News)

Monika Kozakiewicz do programu "Love Island" przyszła jako drobna, długowłosa blondynka. Wyglądała tak uroczo i niewinnie, że internauci twierdzili nawet, że wygląda jak aniołek. Rzeczywiście, jej młodzieńczy wygląd był zaskakujący. Okazuje się, że to u niej rodzinne.

Na instagramowym profilu Moniki pojawiło się jej zdjęcie z mamą. Wyszło na jaw, że uczestniczka show jest niezwykle podobna do swojej rodzicielki. "Mama - moja bohaterka, wojowniczka. Brawa dla niej za wytrzymałość do mnie od lat, za cierpliwość i wsparcie pomimo mojej butnej natury" - napisała Monika.

Kozakiewicz dodała też, że dopiero niedawno uświadomiła sobie, że rodzina jest najważniejsza, a ci, którzy ją znają i doceniają, powinni być zawsze na pierwszym miejscu.

