Monika Richardson "zagrała" nogą. Błękitna sukienka to był strzał w dziesiątkę

Monika Richardson pojawiła się na XIII Wielkiej Gali Dobrego Stylu. Towarzyszył jej Konrad Wojterkowski. Para prezentowała się bez zarzutu - on w ciemnych spodniach i jasnej marynarce w kratkę, ona w błękitnej sukience. Dziennikarka postawiła na klasyczną elegancję. Długa kreacja na cienkich ramiączkach idealnie pasowała i do okazji, i do pogody. Ale stylizacja, choć ładna, na pierwszy rzut oka była niezbyt interesująca.