Monika Richardson o wybuchu uczuć Cichopek i Kurzajewskiego. "Strzał w kolano"

"Coming out" Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to jeden z "najgorętszych" tematów w rodzimym show-biznesie. Do sprawy zdążyło się już odnieść wielu, w tym była żona prezentera, czy... nowa szefowa pary z "Pytania na śniadanie", Joanna Kurska. To jednak nie wszystko, wyznanie obojga wzbudza niemałe emocje, a komentarzy przybywa.