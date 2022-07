Monika Richardson o problemach z alkoholem. "Mam tendencję do uzależnień"

- Ja mam w ogóle tendencję do uzależnień. Można by powiedzieć, że to w rodzinie jest. Muszę bardzo uważać, ale teraz mam szczęście być z facetem, który jest bardzo na to czujny - opowiadała we wspomnianym wywiadzie Monika Richardson, nie kryjąc, że po alkoholu często bywa nie do zniesienia. Zdradziła też, jak ocenia ją wtedy jej obecny partner.