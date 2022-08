Monika Richardson nie będzie miała wysokiej emerytury. Wzięła sprawy w swoje ręce

Dziennikarka ma 50 lat, więc ewentualne przejście na emeryturę jeszcze daleko przed nią. W Polsce wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat. Mężczyźni mogą zrezygnować z pracy dopiero pięć lat później. To wyróżnia Polskę na tle innych państw Europy, gdzie zazwyczaj trzeba być aktywnym zawodowo znacznie dłużej, np. w Danii, Grecji czy Norwegii wszyscy powinni pracować do 67. roku życia.