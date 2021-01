Monika Olejnik załamała się na wizji. Prawicowy polityk bronił wyroku TK

Do dyskusji włączył się Krzysztof Śmiszek, który najpierw podziękował Marcie Lempart i protestującym. Później odniósł się do publikacji wyroku: - To, co dzisiaj mamy na ulicy, to jest wynik tego, że PiS wcale nie traktuje tego tematu jako tematu zastępczego i nie zgadzam się z tymi tezami, że dzisiaj PiS wrzuciło ten temat, bo nie radzi sobie z pandemią. Nie, to jest realizacja, krok po kroku, polityki prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, ograniczania praw obywatelskich i ograniczania praw kobiet. Oni tacy są. To są barbarzyńcy, którzy nadają więcej praw płodowi, niż praw żyjącym kobietom.