Monika Olejnik wspomina 19. rocznicę wejścia Polski do UE. Podziękowała politykom, w tym Lechowi Kaczyńskiemu

1 maja, powszechnie kojarzony ze Świętem Pracy, a właściwie Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, to od prawie dwóch dekad dla Polaków historyczna data związana z wejściem do Unii Europejskiej. To właśnie 1 maja 2004 roku Polska, wraz z ośmioma innymi krajami Europy Środkowowschodniej oraz Maltą i Cyprem dołączyła do krajów Wspólnoty, wieńcząc tym samym 10-letni proces akcesyjny.