Monika Olejnik poprowadziła wydanie specjalne "Kropki nad i". I napisała o wygrywaniu z aroganckimi telewizjami

"Z dumą, z satysfakcją, ale też ze świadomością odpowiedzialności za słowa witam się z państwem w 'Kropce nad i' słowami wolne media! TVN - szacunek. Często w wywiadach przypominam: '...pamiętam jak powstawał TVN w 1997 roku. To moje największe zawodowe wyzwanie! 'Kropka nad i' zaczynała się po 'Faktach TVN' - pracowaliśmy, nie licząc czasu, z wielkim entuzjazmem i pasją, ale też pokorą! To dawało nam siłę do przekraczania granic wyobraźni, do realizacji marzeń i wygrania z silniejszymi wówczas telewizjami, a przy okazji aroganckimi. Tworzyliśmy i odpowiedzialnie tworzymy wolne media w Polsce! To fantastyczne uczucie staram się kultywować. Konsekwentnie, ambitną pracą, odpowiedzialnie współtworzymy więcej niż telewizję - współtworzymy demokrację! Jestem pod wrażeniem DZIENNIKARZY TVN24, 'Faktów TVN' i 'Superwizjera' - często ryzykują, żeby pokazać prawdę! (…)'. Dziękuję" - napisała Olejnik.