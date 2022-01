Monika Olejnik krytykowana za rozmowę z Jarosławem Gowinem. "Brakuje jej elementarnej wrażliwości"

Prowadząca "Kropkę nad i" spytała Jarosława Gowina wprost, czym była spowodowana jego depresja. Polityk utrzymuje, że jego choroba była skutkiem wielomiesięcznej bezsenności. Po trafieniu do szpitala i miesiącu hospitalizacji oraz dzięki wsparciu rodziny czuje się już gotowy do powrotu do pracy. Mimo to Monika Olejnik drążyła dalej.