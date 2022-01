Kukiz zobaczył dziennikarzy TVN24 i przerwał rozmowę. Dziwna sytuacja na sejmowym korytarzu

- Wy, dziennikarze, takimi doniesieniami, potraficie takie zrobić krzywdy ludziom, w tym mnie. To od was, od środowisk opozycyjnych i od dziennikarzy, rozpoczął się ten hejt - powiedział w programie Newsroom Wirtualnej Polski. - Zrobiliście ze mnie złodzieja, sprzedawczyka. Zrobiliście z Sachajki sprzedawczyka, który za stanowisko wiceministra czy ministra rolnictwa pójdzie z PiS-em i będzie wspierał nawet niezgodnie ze swoim sumieniem wszystko, co PiS wymyśli - oznajmił Kukiz.