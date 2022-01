Paweł Kukiz czeka na przeprosiny od TVN. Od miesięcy nie wystąpił tam przed kamerą

W sierpniu 2021 r. Kukiz zagłosował razem z PiS-em za nowelizacją ustawy, co wywołało ogromne oburzenie. TVN przygotował krytyczne materiały na jego temat, Radosław Sikorski nazwał go "kompletnym durniem" i "sprzedajną szmatą", na co w programie na żywo nie zareagowała Monika Olejnik. Twierdzono, że Kukiz żądał stanowiska wicemarszałka za głosowanie itp.