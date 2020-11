Baby shower aktorki. Śmiały krok w dobie pandemii

Baby boom w polskim show-biznesie. Gwiazdy pękają z dumy

"Podczas tego weekendu czułam się tak, jakbym obchodziła gwiazdkę, Sylwestra i moje urodziny w jednym!!!! To święto specjalnie zostało nazwane Mother Shower bo 'matka jest tylko jedna'!!! Choć tutaj było ich kilkanaście. Mieć TAKIE dziewczyny wokół siebie to skarb na miarę Złotego Pociągu. Tylko jego nikt do tej pory nie odnalazł, a one są z krwi ( z małą domieszką alkoholu) i kości! I są pełne kobieco-siostrzanej miłości!" - rozpływała się nad przyjaciółkami Monika Mrozowska.