Monika Miller ma chorobę dwubiegunową. Jej partner ujawnił, co jest najgorsze

Gwiazda telewizji gościła w swoim domu kamery śniadaniowego programu TVN, pokazując nie tyle to, jak mieszka, ale i swoje bogate wnętrze oraz liczne pasje. Jak wyznała w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN", to właśnie malowanie pomaga jej w chorobie. - Są takie momenty, że jestem w stanach depresyjnych i w sumie to tylko malowanie mnie uspokaja, jest jak medytacja.