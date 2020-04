"Love Island": Monika Kozakiewicz pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Fryzura godna pozazdroszczenia

Do programu "Love Island" przyszła jako drobna, długowłosa blondynka. Wyglądała tak uroczo i niewinnie, że internauci twierdzili, że przypominała aniołka. Rzeczywiście, jej młodzieńczy wygląd był zaskakujący. To właśnie taka Monika podbijała serca mężczyzn w willi i w takiej Monice zakochał się Paweł. Również do takiej Moniki przyzwyczaili się fani. Kozakiewicz jest jednak wizażystką i dziwne by było, gdyby nie próbowała eksperymentować z wizerunkiem. Dziewczyna z chęcią pokazuje swoje metamorfozy, ale i to, jak prezentowała się przed laty.