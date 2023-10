Nowa prowadząca w TVP. Widzowie dobrze ją znają

"Atmosfera w TVP w związku z prawdopodobną utratą władzy przez PiS jak na Titanicu" - pisały Wirtualne Media o tym, co dzieje się w kulisach publicznego nadawcy. To nie znaczy jednak, że w TVP nie pojawiają się nowe osoby czy nie ma awansów. Do grona prowadzących "Panoramę" dołączyła, znana widzom dotychczas jako pogodynka, Monika Andrzejczak.