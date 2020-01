Monia z "Love Island" pokazała siostrę. "Zupełnie inna"

Monika Kozakiewicz z "Love Island" niedawno pokazała swoją mamę. Teraz pochwaliła się zdjęciem z siostrą. Są do siebie bardzo podobne, choć twierdzą, że jest inaczej. "6 lat starsza, zupełnie inna, moja konsultantka i doradczyni. Nie jeden raz dała mi impuls do działania, kiedy wbrew pozorom nie wiedziałam, jaką decyzję podjąć. Wie o mnie wszystko. Nie mamy przed sobą nic do ukrycia, najlepsza przyjaciółka i towarzyszka życia. Wszystkie tematy rozkładamy na czynniki pierwsze, a burze mózgów to nasza specjalność" – napisała na Instagramie.