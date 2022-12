"Moje serce rozpadło się na drobne kawałki". Krystian Ochman pogrążony w żałobie. Wiadomo, kiedy pogrzeb

Zwycięzca "The Voice of Poland" i reprezentant Polski na ostatniej Eurowizji jest pogrążony w żałobie. Krystian Ochman pożegnał Krystynę Ochman, swoją babcię i żonę Wiesława Ochmana, światowej sławy tenora i dziadka artysty. "Miałem nadzieję, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. A jak nadszedł, to moje serce rozpadło się na drobne kawałki" - pisze młody wokalista.