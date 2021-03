Mogły zostać szwagierkami. Ich przyjaźń wkrótce odżyje?

Jeśli tak by się stało, na pewno Ewa Drzyzga przywita ją z otwartymi ramionami. Panie zaczynały razem karierę w rozgłośni RMF FM. Nieco starsza Drzyzga wdrażała Rogalską w radiowe standardy. - Od początku ujęła nas naturalnością, szczerością, poczuciem humoru i znajomością Kubusia Puchatka - wspomina w "Dobrym tygodniu".

Nie tylko telewizja. Inne zajęcia Rogalskiej

W pracy Marzena Rogalska poznała też młodszego brata Drzyzgi, Pawła, który jest realizatorem dźwięku. Między nimi zaiskrzyło. Byli parą przez 14 lat! Nic dziwnego, że dziennikarki zaczęły być ze sobą bardzo blisko, a dzieci Ewy Drzyzgi mówiły do Rogalskiej ciociu.

Mimo to zawsze, gdy miały okazję spotkać się na imprezach branżowych, okazywały sobie sympatię. Marzena Rogalska ułożyła sobie życie u boku Adama Kuny i z pewnością nabrała dystansu do dawnej zadry z bratem Drzyzgi. Jeśli plotki o transferze dziennikarki do TVN okażą się prawdą, pewnie z radością obie odnowią bliższe relacje.