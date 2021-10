"Moda na sukces" znika z kolejnej anteny. Powód jest prozaiczny

Fani serialu mogli jednak go znaleźć na zupełnie innych kanałach telewizji naziemnej. W ostatnim czasie emitowała go Antena HD, należąca do Michała Winnickiego. Nadawca pojawił się na jednym z multipleksów, zastępując ATM Rozrywka zupełnie nowym kanałem, Silver TV, dedykowanym głównie seniorom.