Moc filmowych wrażeń na Boże Narodzenie. Telewidzowie nie będą się nudzić

Polsat w wigilię jest przewidywalny do rozkosznego bólu, podobnie jak gusta widzów. McCallisterowie znowu pokłócą się z synem, który rzuci przed snem do mamy: "Nie chcę was już więcej widzieć" i nazajutrz jego marzenie zacznie się spełniać. Rodzice zapomną zabrać go ze sobą na świąteczny wypad do Paryża, a chłopiec zostanie sam w domu. Będzie musiał stawić czoło dwóm, mało rozgarniętym, rabusiom. "Kevin sam w domu" w Polsacie o 20.00.