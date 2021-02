"Ta cisza jest bardzo wymowna". Skojarzenie Młynarskiej było jedno

Agata Młynarska, która karierę w telewizji zaczynała na przełomie lat 80. i 90., czyli w czasie transformacji ustrojowej, ma smutną refleksję dotyczącą obecnej sytuacji w mediach. Podzieliła się nią na Instagramie. "Jeśli by tak miało się stać, że media niezależne od państwowych pieniędzy, z oczywistych, ekonomicznych powodów, przestałyby istnieć, bo najzwyczajniej przestanie to się im opłacać, budżety się nie zepną, model biznesowy upadnie, to wszystko, co wypracowaliśmy w przestrzeni mediów przez te lata, pryśnie jak bańka mydlana" - przestrzega Młynarska, wracając do czasów, kiedy prywatne media zaczynały w Polsce raczkować.