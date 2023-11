Młynarska o Miszczaku. "To hazardowy gracz telewizyjny"

- Nie postrzegam tego, co się wydarzyło w Polsacie, jako klęski pana Miszczaka. To nieprofesjonalna ocena. (...) To tak jakby oczekiwać od Igi Świątek, żeby zawsze wygrywała. Wiadomo, że to jest niemożliwe. (...) Pan Miszczak jest hazardowym graczem telewizyjnym. Jego bardzo podnieca ta gra. On to lubi i łatwo nie daje za wygraną. Choć przyznaję, że zapewne ma przed sobą trudne zadanie wobec bardzo wymagającej publiczności Polsatu i zarządu stacji - skwitowała Młynarska.