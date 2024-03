Młody wokalista zachwycił jury w "Mam talent!". "Julia płonie"

17-latek w imponującym stylu wykonał przebój "Way Down We Go" grupy Kaleo. Wszyscy jurorzy i nowi prowadzący byli zachwyceni talentem Teo. Przypomnijmy, że w 15. edycji "Mam talent!" ze starego składu jury została tylko Agnieszka Chylińska, a dołączył do niej Marcin Prokop (dotychczas był prowadzącym) i debiutująca w programie Julia Wieniawa. Nowymi prowadzącymi zostali Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.