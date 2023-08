Mitchell Musso aresztowany. Były gwiazdor Disneya ma problem z używkami

32-latek został aresztowany pod dwoma zarzutami: bycia nietrzeźwym w miejscu publicznym i drobnej kradzieży (wartość mienia poniżej 100 dol.). To wystarczyło, by aktor trafił do lokalnego aresztu i spędził tam noc. Władze potwierdziły, że Musso wyszedł na wolność w niedzielę popołudniu po wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 dol. (ok. 4,1 tys. zł).