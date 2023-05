Kanał dla dzieci znika z polskiej TV. Operator mówi o "niezależnych przyczynach"

UPC Polska to jedyny znaczący operator w naszym kraju, który oferował dostęp do kanału Baby First TV. Ale to już przeszłość. Rodzice małych dzieci, a zarazem klienci UPC muszą się pogodzić z usunięciem tej stacji z oferty, gdyż zdaniem firmy nie przysługuje im prawo do rozwiązania umowy bez poniesienia konsekwencji.