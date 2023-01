Miszczak odpowiada Dodzie. "Będziemy razem działać"

- Bardzo bym chciała wejść we współpracę z Edwardem Miszczakiem. Mam już też nawet pomysł na taki film. Chciałabym oczywiście mu go przedstawić, to byłoby wspaniałe. I można byłoby też fajne reality-show o tym zrobić. O tym, jak wygląda praca takiej postrzelonej, kreatywnej producentki na planie filmowym - powiedziała Doda w rozmowie z Party. - Myślę, że gdyby Edward Miszczak dał mi zielone światło, to zrobiłabym coś spektakularnego - Dodała.