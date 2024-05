Miszczak chwali się wynikami. "Spadek został zatrzymany"

Polsat nowym liderem w kwietniu

W kwietniu wyniki Polsatu w grupie komercyjnej 16-59 utrzymały się na wysokim poziomie. Doszło do nieznacznego spadku do 7,2 proc., co dało stacji drugie miejsce zaraz za TVN (8,01 proc.). Jednak w grupie wszystkich widzów to właśnie stacja Miszczaka okazała się być liderem. Polsat zanotował wzrost udziału z 7,04 do 7,07 proc.