Bartek Wasilewski zgłosił się do "Mam talent!" w tajemnicy przed mamą. Mocno się zdenerwowała

- Byłam w pracy, nie mogłam rozmawiać, powiedziałam do kogoś, że proszę zadzwonić po 17. Tak się dowiedziałam. Później w domu telefon, zaskoczenie, buzia otwarta, bo nie wiem, co się dzieje. Wpadłam do pokoju do Bartka i zapytałam, o co tu chodzi. Mówię: "Boże, co ty narobiłeś? Czy ty oszalałeś?" - wspominała Iwona Śniegowska w "Dzień dobry TVN".