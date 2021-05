Misiek Koterski o burzy wokół nowego show. "Niejednego tak ukrzyżowano"

"To tylko kilka dni" to nowy program stacji TTV, w którym to gwiazdy mają spędzić kilka dni z osobami z niepełnosprawnością. "Często na co dzień pozostają w ukryciu w domach, gdzie wspólnie ze swoimi opiekunami, spędzają większość życia. My z pomocą znanych osób na chwilę ten porządek burzymy, dajemy chwilę wytchnienia, czasem po prostu zwyczajnej radości" - zapowiadała stacja. Chwilę po ogłoszeniu, że program rusza 16 maja, posypały się ostre komentarze.