Minęły lata. Ale tego Agnieszka Pilaszewska wciąż nie może sobie wybaczyć

Agnieszka Pilaszewska to utalentowana aktorka, którą widzowie poznali jako Alinę Krawczyk z "Miodowych lat". Serial powstawał od 1998 do 2004 r., ale Pilaszewska grała w nim do 2001. Partnerowała Cezaremu Żakowi - serialowemu Karolowi Krawczykowi - który wcielał się w rolę najlepszego przyjaciela Tadeusza Norka granego przez Artura Barcisia. Po jakimś czasie Pilaszewską w roli Aliny zastąpiła prawdziwa żona Żaka Katarzyna. Jednak pierwsze trzy lata pracy nad tasiemcem oznaczały dla aktorki jedno - późne powroty do domu.