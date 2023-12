Miłosz Kłeczek zniknął z Sejmu. Internauci zaniepokojeni. Wiadomo, co się dzieje

- Zostanę do końca. Nawet, jak pan i pana koledzy z partii będą chcieli nas wynieść na taczkach z TVP, to będziemy bronili dobrego imienia TVP. Do końca waszego albo naszego. [...] Zdanie milionów naszych telewidzów jest takie, kierowane do was: "Łapy precz od TVP" - mówił do senatora PSL Jana Filipa Libickiego w "Woronicza 17".