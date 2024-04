Miłosz Kłeczek wzburzył się po słowach gościa. "Moim celem jest prawda"

Gościem Miłosza Kłeczka w programie z 23 kwietnia był Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej. W pewnym momencie gość z drwiną stwierdził, że "za zasługi dla Polski" Jacek Kurski może trafić do Parlamentu Europejskiego, podobnie jak Daniel Obajtek, Wąsik czy Kamiński. Była to dygresja, której Kłeczek nie zostawił bez komentarza, a wręcz przeszedł do kontrataku.