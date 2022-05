"Miłość ponad czasem" – recenzja serialu HBO Max

Serial Moffata zdecydowanie nie jest bez wad, a ogląda się go jak ładnie namalowany obrazek, który w istocie pozbawiony jest jakichś szczególnych właściwości. Pojawienie się go na platformie to ciekawostka ze względu na obecność Rose Leslie, wcześniejszą filmową adaptację, materiał źródłowy oraz osobę twórcy. Ale poza tym wymaga zbyt dużego kredytu zaufania od widzów, by mógł on być spłacony w czasie trwania sześciu godzinnych odcinków.