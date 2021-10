"Pajęczyna": szkoda Kulig dla takiego serialu [recenzja]

Po pierwszym odcinku niewiele o "Pajęczynie" można powiedzieć. W luźno opartej na faktach fabule pojawia się dużo pytań, ale niestety serial nie wciąga na tyle, byśmy mieli ochotę poznawać odpowiedzi. Być może to wina mnogości wątków lub przegadanego scenariusza. W dodatku, mimo dobrej obsady (obok Kulig mamy tu m.in. Michalinę Olszańską czy Mateusza Banasiuka), aktorzy na razie nie mają zbyt wiele do grania. Ich role raczej sprowadzają się do wypowiadania dość sztywnych kwestii. Emocji niestety brakuje.