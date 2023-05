"Milionerzy". Zawodniczka zwątpiła w swoją odpowiedź. Czym jest hekatomba?

W 602. odcinku "Milionerów" szansę na wielką wygraną miała Olga Żukowicz z Gdyni. Zawodniczka bez większych problemów doszła do pytania za 75 tys. zł i choć miała do dyspozycji koła ratunkowe, to podjęła ryzyko i poprosiła o zaznaczenie prawdopodobnej odpowiedzi. Po chwili miała nietęgą minę.