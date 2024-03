"Milionerzy". Zaufał publiczności i przegrał. Bał się takiego pytania

W środę 20 marca śledziliśmy w "Milionerach" zmagania Kamila Ruszkowskiego ze Zduńskiej Woli, który bez problemu doszedł do pytania za 10 tys. zł. Ale wtedy zaczęły się schody i choć jedno koło ratunkowe okazało się bardzo pomocne, to wykorzystanie dwóch kolejnych nie uchroniło go przed porażką.