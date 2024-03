"Milionerzy" wracają. Uczestnicy zyskają dodatkową pomoc

Hubert Urbański jest na "nie"

Dotychczas uczestnicy teleturnieju mogli wspomagać się telefonem do przyjaciela, opcją "pół na pół" (z czterech potencjalnych odpowiedzi zostają tylko dwie) lub pytaniem do publiczności. W niektórych zagranicznych edycjach "Milionerów" można skorzystać także z pytania do prowadzącego, odwołując się do jego wiedzy. Co ważne, gospodarz programu nie zna z góry poprawnych odpowiedzi. To koło ratunkowe jest dopuszczalne np. w edycji brytyjskiej, ale wcale nie budzi entuzjazmu Jeremy'ego Clarksona.