Hubert Urbański odniósł się do kwestii tantiem. Ogarnął go pusty śmiech

"Jestem całym sercem, całą głową z tymi, którzy naciskają na ustawodawców. Tantiemy się po prostu należą. To nie jest kwestia dobrej albo złej woli. To nie jest kwestia tego, że może uznaniowo trzeba by niektórym dać. Nie. Tantiemy to jest część wynagrodzenia twórców. Koniec, kropka. Po prostu tak jest" - zakończył Hubert Urbański.