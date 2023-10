"Milionerzy" TVN. Nic nie zapowiadało sukcesu. Ale jak się rozkręcił, to szedł jak przecinak

Pan Mikołaj posłuchał widowni zebranej w studiu i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi C. Była to dobra decyzja, a dalej szedł jak burza. Wiedział, że w Babilonie miało dojść do ostatecznej bitwy dobra i zła; bez wahania wskazał, w którym zdaniu użyto aspektu dokonanego czasownika ("Jutro przeczytam książkę") i czym jest "sos tysiąca wysp".